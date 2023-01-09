شقيق أبو رعد: الطواقم الطبية عاجزة عن تشخيص حالة والد الشهيدين

قال أمين خازم، شقيق فتحي، والد الشهداء، رعد وعبد الرحمن، إن شقيقه يعاني من التهابات حادة داخلية وخارجية، وبدأت الأورام تظهر على جسده بوضوح.
وأكد خازم في تصريح لـ"الرسالة نت" أن كل السيناريوهات والاحتمالات واردة حول الأسباب التي أدت إلى التدهور الكبير على صحة شقيقه، مشيرا إلى أن ما فعله الاحتلال بالرئيس الراحل ياسر عرفات قد يكون هو الذي يجري مع شقيقه.
وذكر أن الطواقم الصحية أعلنت عجزها عن معرفة السبب خلف انتشار هذه الالتهابات، مبينا أنه سأل شقيقه في آخر اتصال وأخبره أن الأمور لا زالت غامضة.
وأشار خازم إلى أن وفاة القادة أبو عاصف البرغوثي وأبو أسامة قبها، وما سبقها من أمراض مفاجئة، "كلها تشير إلى أساليب قذرة يستخدمها الاحتلال؛ في عمليات اغتيال صامتة".
وأوضح أن العائلة بانتظار نتائج التحاليل الطبية التي تثبت ما حصل، قائلا: "شقيقي لديه انهيار؛ لكنه لم يفقد الوعي لهذه اللحظة".
ولفت خازم إلى أن أبو رعد لا يوجد له أي تاريخ مرضي سابق، باستثناء إصابته بالسكري والضغط، وهي أمراض كان يتعايش معها بطريقة اعتيادية.