شقيق أبو رعد: الطواقم الطبية عاجزة عن تشخيص حالة والد الشهيدين

قال أمين خازم،‏ شقيق فتحي،‏ والد الشهداء،‏ رعد وعبد الرحمن، إن شقيقه يعاني من التهابات حادة ‏داخلية وخارجية، وبدأت الأورام تظهر على جسده ‏بوضوح‏. ‏

وأكد خازم في تصريح لـ"الرسالة نت" أن كل السيناريوهات والاحتمالات واردة حول الأسباب التي أدت إلى ‏التدهور الكبير على صحة شقيقه، مشيرا إلى أن ما فعله الاحتلال بالرئيس الراحل ياسر عرفات ‏قد يكون هو الذي يجري مع شقيقه.‏

وذكر أن الطواقم الصحية أعلنت عجزها عن معرفة السبب خلف انتشار هذه الالتهابات، مبينا أنه ‏سأل شقيقه في آخر اتصال وأخبره أن الأمور لا زالت غامضة.‏

وأشار خازم إلى أن وفاة القادة أبو عاصف البرغوثي وأبو أسامة قبها، وما سبقها من أمراض ‏مفاجئة، "كلها تشير إلى أساليب قذرة يستخدمها الاحتلال؛ في عمليات اغتيال صامتة". ‏

وأوضح أن العائلة بانتظار نتائج التحاليل الطبية التي تثبت ما حصل، قائلا: "شقيقي لديه انهيار؛ ‏لكنه لم يفقد الوعي لهذه اللحظة". ‏

ولفت خازم إلى أن أبو رعد لا يوجد له أي تاريخ مرضي سابق، باستثناء ‏إصابته بالسكري ‏والضغط، وهي أمراض كان يتعايش معها ‏بطريقة اعتيادية‏.‏