"حماس" في شمال غزة تزور عائلات في بيت حانون

قام وفد رفيع المستوى من قيادة حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي بزيارة عائلات بيت حانون حفاظا على النسيج الاجتماعي للمدينة بعد محاولة البعض نشر الفتنة بين عائلاتها.

وقال النائب في المجلس التشريعي د. مشير المصري أن مدينة بيت حانون تعرف بمدينة الصلاح وبالوحدة والاعتصام وجل عائلاتها متصاهره فيما بينها ومتجذرة بروابط الدين والأخوة ولن يفككها فتنة البعض الذي أراد أن يهز هذه الروابط إلا أن حركة حماس تدخلت من باب المسؤولية الدينية والمجتمعية وعدم توسيع الأزمة التي أريد لها أن تعصف بمدينة بيت حانون.

ومن جهته أكد النائب في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي أن القانون فوق الجميع، وأنه لولا العفو والصفح لما وصلنا إلى هذا اللقاء المبارك الذي ساهم في وحدة عائلات بيت حانون، وقال:" نسأل الله أن يحفظ عائلاتنا وندعو إلى تأليف القلوب".

وبدوره قال مختار عائلة المصري أن الأخ القائد أبو حمزة فياض هو أحد أعمدة مدينة بيت حانون والذي ساهم بجهوده وعفوه إلى وأد الفتنة في مدينتنا، وتقدم بالاعتذار من عائلات فياض وحمد وأبو عمشة.

وأشار القيادي أبو عبيدة الزويدي أن حماس في بيت حانون حريصة على السلم المجتمعي وأنه يجب أن نبقى موحدين وعلى قلب رجل واحد حتى نحافظ على عائلاتنا.