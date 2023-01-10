سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد 10 يناير 2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 8 يناير 2023 يشهد ارتفاعًا ، ارتفع سعر الدولار في لبنان مقابل الجنيه ، في بداية التعاملات في السوق غير الرسمية (السوداء) ، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار ، بحسب بيانات بنك لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان تسعيرة تراوحت بين بين 44250 و44350 ليرة للدولار، بحسب موقع "لبنان 24".

دولار صيرفة

قبل أيام، أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان تسعيرة تراوحت بين بين 44250 و44350 ليرة للدولار، بحسب موقع "لبنان 24".

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ انهيار النظام المالي في 2019 في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها ألقت بثمانية من بين كل عشرة أفراد بلبنان في براثن الفقر بينما يقول البنك الدولي إن النخبة في البلاد هي من دبرتها.

وقبل أيام، أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.