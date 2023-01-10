كتلة الصحفي: اعتداء السلطة على الصحفيين في نابلس جريمة 

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، أن اعتداء السلطة على الصحفيين في نابلس أثناء تغطيتهم مسيرة سلمية، يعد جريمة.

وقالت كتلة الصحفي في بيان لها، مساء الثلاثاء، "تواصل السلطة الفلسطينية مسلسل انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين الذين يخوضون كل يوم صراع الحقيقة مع الاحتلال، فلم تنطوى بعد صفحة الهجوم الذي شنته على الصحفيين تامر المسحال ومحمد الأطرش، حتى تطل علينا بإعتداء جديد على الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة سلمية وسط نابلس منددة بالاعتقال السياسي، عبر منعهم من التغطية ومصادرة أجهزتهم والهجوم السافر عليهم".

وأكدت كتلة الصحفي أن ممارسات السلطة تجاه الصحفيين تعد جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية تستوجب المحاسبة، لتجاوزها كل القوانين والأعراف والحقوق التي تؤكد على حماية الصحفيين.

وطالبت السلطة وأجهزتها الأمنية بكف يدها عن الصحفيين، داعية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منهم تحت ذرائع سياسية.

وناشدت كتلة الصحفي المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على توثيق انتهاكات السلطة بحق الصحفيين وتجريم ممارساتها، كما نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات التي تعنى بحقوقهم بالوقوف عند مسئولياتها، والوقوف بجانب الصحفي الفلسطيني.