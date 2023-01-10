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الأردن يرفض المشاركة في قمة النقب التطبعيية والاحتلال يحاول استدراجه

ارشيفية
ارشيفية
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عمان-الرسالة نت

أكدت مصادر اعلامية تمسك الأردن بموقفه الثابت ضد الانضمام إلى منتدى النقب والذي يقام حاليًا في الإمارات، طالما أن الفلسطينيين لن يشاركوا إلى جانبهم، وهو الموقف الذي أدى إلى طريق مسدود، بالنظر إلى رفض السلطة الفلسطينية التعاون علنًا مع مبادرة تعتبرها جزءاً من محاولة لتهميش قضيته.

الجدير بالذكر أنه توجه وفد أميركي  إلى الإمارات للمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب يومي 9 و 10 يناير الجاري، حيث سيجتمعون مع ممثلين عن حكومات البحرين ومصر والاحتلال الصهيوني والمغرب والإمارات لدفع مبادراتها لتشجيع التكامل والتعاون الإقليميين.

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