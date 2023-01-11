الطقس: أجواء باردة ورياح معتدلة السرعة

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.