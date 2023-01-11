الصوفي للرسالة: 317 فلسطينيا‏ بالنقب قادرون على الصمود والمواجهة

قال سالم الصوفي عضو الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني بالداخل المحتل، وأحد كبار قبيلة الترابين، إنّ 317 فلسطينيا يعيشون في النقب، قادرون على المواجهة والصمود أمام حكومة اليمين الفاشية.
وذكر الصوفي في لقاء إلكتروني نظمته "الرسالة نت" عبر منصة باز، حول "النقب في ذكرى هبتّه السنوية الأولى"، أنّ ما شهده النقب من ثورة غضب في يناير الماضي، يمثل بداية للتأسيس يمكن العمل عليها في مواجهة القمع الصهيوني لأبناء شعبنا.
وأوضح أن الهدف الصهيوني يرتكز على مصادرة وسلب أكبر مساحة من الأراضي، وحصر الفلسطينيين في أضيق مساحة.
ونبه الصوفي إلى أنّ هذه الجرائم من شأنها أن تؤسس لانتفاضة مستمرة وممتدة تطال كل أراضينا في الداخل، المهددة بالمصادرة وهدم البيوت.
ودعا إلى ضرورة توظيف الأدوات السلمية في المواجهة؛ وصولا لإعلان العصيان المدني.