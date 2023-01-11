الصوفي للرسالة: 317 فلسطينيا‏ بالنقب قادرون على الصمود والمواجهة

قال سالم الصوفي عضو الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني بالداخل المحتل، وأحد كبار قبيلة ‏الترابين، إنّ 317 فلسطينيا يعيشون في النقب، قادرون على المواجهة والصمود أمام حكومة ‏اليمين الفاشية.‏

وذكر الصوفي في لقاء إلكتروني نظمته "الرسالة نت" عبر منصة باز، حول "النقب في ذكرى ‏هبتّه السنوية الأولى"، أنّ ما شهده النقب من ثورة غضب في يناير الماضي، يمثل بداية للتأسيس ‏يمكن العمل عليها في مواجهة القمع الصهيوني لأبناء شعبنا.‏

وأوضح أن الهدف الصهيوني يرتكز على مصادرة وسلب أكبر مساحة من الأراضي، وحصر ‏الفلسطينيين في أضيق مساحة.‏

ونبه الصوفي إلى أنّ هذه الجرائم من شأنها أن تؤسس لانتفاضة مستمرة وممتدة تطال كل أراضينا ‏في الداخل، المهددة بالمصادرة وهدم البيوت.‏

ودعا إلى ضرورة توظيف الأدوات السلمية في المواجهة؛ وصولا لإعلان العصيان المدني.