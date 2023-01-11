25 عملًا مقاومًا بينها 7 عمليات إطلاق نار بالضفة والقدس

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المختلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 25 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها عملية طعن أصيب خلالها مستوطن، و7 عمليات إطلاق نار، وتصدٍ للمستوطنين.

وأصيب مستوطن بعملية طعن بطولية قرب مفترق السموع بالخليل، نفذها الشهيد البطل سند سماسرة من بلدة الظاهرية.

وأطلق مقاومون النار واشتبكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين، وألقوا عبوات ناسفة، كما استهدافوا حاجزي سالم والجلمة بالرصاص.

واستهدف المقاومون سيارة للمستوطنين في رام الله، وألقوا عبوة ناسفة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

وخاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وأطلقوا النار صوبها، خلال اقتحام مخيم بلاطة ومدينة نابلس، كما استهدفوا مستوطنة "آلون موريه" بالرصاص.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة سنجل برام الله وبلدة بيتا بنابلس، وأحرقوا كاميرات عسكرية للاحتلال في بلدة الطور بالقدس، ورشقوا قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية في 4 مناطق متفرقة.

واندلعت مواجهات في 9 نقاط، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وطوباس وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال عام 2022، رصد مركز معلومات فلسطين معطى، مقتل (31) إسرائيليا أغلبهم من الجنود وأصيب أكثر من (525) آخرين، جراء تنفيذ أكثر من (12188) عملا مقاوماً، منها (848) عملية إطلاق نار، و (37) عملية طعن أو محاولة طعن، و (18) عملية دهس أو محاولة دهس إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.