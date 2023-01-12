جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 حيث نشاهد مباريات الفتح ضد الاتفاق والتائي ضد التعاون ضمن مباريات دوري روشان السعودي الجولة الثالثة عشر. .

وفي نفس اليوم ، ستلعب المجموعة الأولى من بطولة الخليج الخامسة والعشرين دورها الثالث والأخير لتحديد التصفيات ، بحيث يستمر القتال حتى آخر نفس ، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب العماني ، في في نفس وقت مواجهة العراق مع اليمن.

جدول مباريات اليوم

كما سيكون لدينا موعد مع عدة مباريات قوية في أكثر من بطولة مساء الخميس ، مثل مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ، برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني ، وإسبانيا في إيطاليا حيث روما و مباراة جنوة وأخيراً مباراة الأهلي أمام المصري في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ13

الفتح - الاتفاق 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP

الطائي - التعاون 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP

خليجي 25 – دور المجموعات (الجولة الثالثة)

السعودية - عمان 19:00 الإمارات، 18:00 السعودية AD SPORTS HD

Alkass One HD

KSA Sports 1

العراق - اليمن 19:00 الإمارات، 18:00 السعودية AD SPORTS HD

Alkass Four HD

KSA Sports 2

الدوري الإنجليزي - الجولة 7 (مباراة مؤجلة)

فولهام - تشيلسي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الإسباني

ريال بيتيس - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

كأس إيطاليا – دور الـ 16

فيورنتينا - سامبدوريا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

روما - جنوى 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 13

غزل المحلة - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2

الأهلي - المصري البورسعيدي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1