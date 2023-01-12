الاحتلال يشن اعتقالات واسعة بالضفة تطال أسرى محررين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت عدداً من الأسرى المحررين بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتركزت اعتقالات الاحتلال في مخيم قلنديا، وطالت 14 فلسطينياً، وهم الأسير المحرر أسامة نعيم حمد، والأسير المحرر شفيق عواد، والأسير المحرر معتصم عواد، والأسير المحرر كريم أبو لطيفة، والأسير المحرر إيهاب أبو لطيفة.

كما طالت الاعتقالات الفتى آدم بدران، وأدهم عواد، ورمزي أصلان، وإياد مطير، وأحمد امطير، وكمال أبو غويلة، وعلي زايد، ومصطفى الجوري، ومحمد صلاح الجوري، من مخيم قلنديا.

واعتقلت قوات الاحتلال محمود جلهم وأحمد جلهم من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال بكرار قوار من بيت لحم، وحسين علي زماري من قلقيلية.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والشيوخ والأطفال.

واستشهد، فجر اليوم، شاب برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.