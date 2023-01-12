قال عبد الكريم العتايقة القيادي في حزب ‏‎"‎كفاح‎"‎‏ ‏في ‎النقب المحتل، إنّ عدد سكان النقب يزيد عن ‏‏360 ألف فلسطيني، فيما لم يتجاوز عدد المجنّدين لدى الاحتلال 200 شخص، وهم ‏منبوذون ولا يحظون باحتضان الشعب الفلسطيني.‏

وفي رد على سؤال لـ"الرسالة نت" حول تخلي الاحتلال عن هشام السيد وهو أحد الأسرى الأربعة ‏بحوزة المقاومة، أجاب العتايقة في لقاء إلكتروني نظمته "الرسالة نت" حول "النقب في ذكرى هبتّه ‏السنوية الأولى"، أنّ الاحتلال سرعان ما يتخلى عن مجنديه ولا يعترف بهم.‏

وشددّ على أن أهل النقب هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، يعانون كما يعاني فلسطينيو ‏المثلث والجليل وغزة والضفة والقدس، مبينا أن العدو أدرك أن البدو لن يكونوا جزءًا منه.‏

وأضاف العتايقة: "كانوا يزعمون سابقا أننا جزء منهم؛ لكنهم مع مرور الوقت وتتابع الأجيال، ‏أدركوا أنّ مواطن النقب فلسطيني ولن يتغير أبدا".‏

وجدد دعوته إلى ضرورة وجود مرجعية وطنية تجمع الشعب الفلسطيني في مختلف مناطقه، "كنا ‏نؤمن أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، ثم جاءت أوسلو التي أراد البعض من ‏خلالها أن يعتبرونا شأنا (إسرائيليا) داخليا".‏

وتابع: "نحن جزء من الشعب ووحدته، نتحرك مع بعضنا البعض في الخطوب والأزمات ‏والملمات، ولسنا جزءا من أي مشروع (إسرائيلي)".‏