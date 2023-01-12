قال عبد الكريم العتايقة القيادي في حزب "كفاح" في النقب المحتل، إنّ عدد سكان النقب يزيد عن 360 ألف فلسطيني، فيما لم يتجاوز عدد المجنّدين لدى الاحتلال 200 شخص، وهم منبوذون ولا يحظون باحتضان الشعب الفلسطيني.
وفي رد على سؤال لـ"الرسالة نت" حول تخلي الاحتلال عن هشام السيد وهو أحد الأسرى الأربعة بحوزة المقاومة، أجاب العتايقة في لقاء إلكتروني نظمته "الرسالة نت" حول "النقب في ذكرى هبتّه السنوية الأولى"، أنّ الاحتلال سرعان ما يتخلى عن مجنديه ولا يعترف بهم.
وشددّ على أن أهل النقب هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، يعانون كما يعاني فلسطينيو المثلث والجليل وغزة والضفة والقدس، مبينا أن العدو أدرك أن البدو لن يكونوا جزءًا منه.
وأضاف العتايقة: "كانوا يزعمون سابقا أننا جزء منهم؛ لكنهم مع مرور الوقت وتتابع الأجيال، أدركوا أنّ مواطن النقب فلسطيني ولن يتغير أبدا".
وجدد دعوته إلى ضرورة وجود مرجعية وطنية تجمع الشعب الفلسطيني في مختلف مناطقه، "كنا نؤمن أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، ثم جاءت أوسلو التي أراد البعض من خلالها أن يعتبرونا شأنا (إسرائيليا) داخليا".
وتابع: "نحن جزء من الشعب ووحدته، نتحرك مع بعضنا البعض في الخطوب والأزمات والملمات، ولسنا جزءا من أي مشروع (إسرائيلي)".