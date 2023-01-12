شهيد وإصابات واعتقال مواطن باقتحام قوة خاصة لبلدة قباطية

استشهد شاب، وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة قباطية، وعن إصابة شاب بجراح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

وأعلنت كتائب القسام "كتيبة جنين"، وسرايا القدس "مجموعات قباطية" أنها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في بلدة قباطية بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية، لإسناد القوة الخاصة التي اقتحمت البلدة، قبل انسحابها من المنطقة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول لإسعاف المصابين برصاص الاحتلال.

وباستشهاد كميل، يرتفع أعداد الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 4 شهداء في الضفة الغربية.

والشهداء السابقين هم سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً) من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، وأحمد عامر أبو جنيد (21 عامًا) من مخيم بلاطة بنابلس، وسند محمد عثمان سمامرة (18 عاماً) من بلدة السموع بالخليل.

وفي سياق متصل، تواصلت عمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 25 عملاً مقاوماً بينها 13 عملية إطلاق نار و7 عمليات رشق حجارة وزجاجات حارقة.