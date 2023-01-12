حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية جرائمه في الضفة

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عامًا)، والشهيد عبد الهادي فخري يوسف نزال (18 عامًا)، اللذين ارتقيا بنيران قوات صهيونية خاصة، خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، مساء اليوم الخميس.

وحمّلت الحركة في بيان نعي الخميس، الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، مؤكدة أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وأن كل محاولات إرهاب شعبنا وشبابنا الثائر ستبوء بالفشل.

وتوجهت بالتحية إلى مقاومينا البواسل وشبابنا الثائر، وأهلنا الصامدين في عموم فلسطين، والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذي سيبقى إسلامياً خالصاً رغم أنف المحتلين.

-أعلن مستشفى الرازي في جنين، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب عبد الهادي فخري يوسف نزال (18عاماً)، إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال عملية الاحتلال في قباطية، جنوب جنين.

وذكر مدير المشفى فواز حماد أن الشهيد نزال خضع لعملية جراحية، وحاول الأطباء لإنقاذ حياته لكنه استشهد، بسبب تمزق الرئة والنزيف الحاد خلالها.

كما وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب حبيب كميل (25 عامًا) جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، فيما أصيب 3 مواطنين بجروح متفاوتة من بينها إصابة بالرقبة.

ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 9 منذ بداية العام، بينهم 3 أطفال.

وشهدت البلدة عملية اقتحام واسعة تخللها محاصرة منزل واعتقال شاب من داخله.

وخاضت مجموعات المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال.