الاحتلال يعتقل ويستدعي عددا من المواطنين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، 5 فلسطينيين من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، فيما استدعت عددا من الشبان.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة "حماس" عبد الباسط الحاج، بعد مصادرة مركبته، إضافةً إلى اعتقال الأسير المحرر عبد الرحيم الحاج من مدينة جنين.

ويأتي اعتقال القيادي عبد الباسط الحاج (52 عامًا)، بعد قرابة الشهرين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى 21 شهرًا في الاعتقال الإداري.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا شمال طوباس، واعتقلت الشاب صهيب محمد أبو عرة (٢٨ عاما)، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

وسلمت قوات الاحتلال استدعاءات لكل من شقيق المعتقل صهيب أبو عرة " وخالد محمد أبو عرة" والشابين سيف عدنان الشاويش وخالد محمد أبو حمد لتسليم أنفسهم للمخابرات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم نصر الزبيدي بعد دهم منزله في مخيم الجلزون برام الله.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المقدسي منذر حمادة من بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، علما أنه زوج الأسيرة فدوى حمادة، وهما والدان لخمسة أطفال.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن منذر حمادة بعد مداهمة منزله في بلدة صورباهر، واقتادته إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، ومنعته من التواصل مع محامي.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والشيوخ والأطفال، ويتخللها عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريبها وترويع ساكنيها.