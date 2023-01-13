النائب قرعاوي: اعتقال الحاج إفلاس احتلالي وهجمة شرسة على قيادات المقاومة في الضفة

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي قرعاوي إن اعادة قوات الاحتلال اعتقال القيادي عبد الباسط الحاج بعد شهرين من الحرية يدل على إفلاس دولة الاحتلال وهجمتها الشرسة على القيادات المقاومة في الضفة.

وذكر النائب قرعاوي إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الحاج وقد أمضى سنوات طوال في سجون الاحتلال، والذي ما كاد يخرج من سجون الاحتلال حتى أعاد اعتقاله مرة أخرى.

وأكد قرعاوي على أن اعتقال الحاج بهذه الطريقة التعسفية إن دل على شي فإنما يدل على مدى الضغط الاحتلالي على المواطن والإنسان الفلسطيني.

مضيفا أن اعتقال الحاج يعكس مدى الإضطهاد والظلم والضغط التي يعيشها المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال.

لافتا إلى أن اعتقال القيادي الحاج ليست سابقة، وإنما تأتي بشكل متعمد لتفريغ ساحات الضفة الغربية من القيادات الفلسطينية المؤثرة في الشارع الفلسطيني.

وبيّن قرعاوي أن تكرار اعتقال الحاج بهذا الشكل في محاولة لكسر أي محاولة للتواصل بين القيادي الحاج والشارع الفلسطيني والمحيط المجتمعي حوله.

ودعا قرعاوي للمطالبة والتحرك العاجل للإفراج عن القيادي الحاج، ووقف سياسات الاحتلال التنكيلية بحقه وبحق القيادات الفلسطينية التي باتت لا تعرف طعم الحرية إلا لأوقات بسيطة بين براثن الاعتقالات المتكررة، وأغلبه تحت سيف الاعتقال الإداري دون أي تهمة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة القيادي في حركة حماس والأسير المحرر الشيخ عبد الباسط الحاج بعد اقتحام منزله في بلدة جلقوس قضاء جنين.

ويأتي اعتقال القيادي الحاج (52 عاماً)، بعد أقل من شهرين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى 21 شهراً في الاعتقال الإداري.

والقيادي الحاج أسير سابق، قضى نحو 20 عاماً في الأسر أمضى معظمها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

ويعاني من مشاكل صحية أبرزها آلام في ظهره "ديسك" وذبحة صدرية سببها الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال، وزادت ظروف السجن القاسية من معاناته، حيث أنه لا يمضي سوى أوقات قصيرة خارج السجن وما تلبث سلطات الاحتلال أن تعيد اعتقاله.