207 أعمال مقاومة في الضفة والقدس خلال أسبوع

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، خلال الأسبوع الماضي من 6 يناير حتى 12 يناير الجاري 2023، لتصل إلى 207 عملا مقاوما.

ووفقا لمركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد ارتقى خلال الأسبوع، خمسة شهداء، إلى جانب وقوع إصابة في صفوف الاحتلال، فيما نفذ المقاومون 25 عملية إطلاق نار، وعملية طعن.

وتصدى المواطنون لـ25 اعتداء للمستوطنين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية، بينما شهد الأسبوع 49 عملية إلقاء حجارة تجاه جنود الاحتلال، وإلقاء 9 زجاجات حارقة، و8 عبوات ناسفة.

واندلعت المواجهات في 78 نقطة، وسجل الأسبوع خروج 5 مظاهرات في مناطق متفرقة، إلى جانب عمليتي حرق منشآت وآليات عسكرية.