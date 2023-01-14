ثلاثة شهداء في جنين بينهم مقاومان في اشتباك مع قوات الاحتلال

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين فجر اليوم السبت، أحدهم متأثراً بجراحه بعد إصابتهم برصاص قوات الاحتلال في جنين.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم: عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) واستشهدا في اشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، والشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين، متأثراً بإصابته قبل أيام برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر دان.

وأعلن في جنين الحداد العام والإضراب الشامل اليوم، كما زفت مساجد المدينة الشهداء ودعت للمشاركة في تشييعهم اليوم.

وكانت كتيبة جنين قد أعلنت تمكن مقاتليها من استهداف قوات الاحتلال فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية ومباشرة من الرصاص خلال اقتحامها لبلدة جبع.

وباستشهاد الشبان الثلاثة ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال.

وخلال الأسبوع الماضي سجلت الضفة الغربية 207 أعمال مقاومة، بينها 25 عملية إطلاق نار وعملية طعن واحدة.

ووفقا لمركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد ارتقى خلال الأسبوع، خمسة شهداء، وتصدى المواطنون لـ25 اعتداء للمستوطنين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية.

بينما شهد الأسبوع 49 عملية إلقاء حجارة تجاه جنود الاحتلال، وإلقاء 9 زجاجات حارقة، و8 عبوات ناسفة.

واندلعت المواجهات في 78 نقطة، إلى جانب عمليتي حرق منشآت وآليات عسكرية.