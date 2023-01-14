جماهير جنين تشييع جثامين شهداءها الثلاثة

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، شهداء فجر اليوم وهم الشهيد مسؤول وحدة الهندسة أمجد عدنان خليلية (21 عاماً)، وعز الدين باسم حمامرة (22 عاماً) ارتقيا بعملية اغتيال جبانة وبدم بارد بالإضافة للشهيد يزن سامر الجعبري (19 عاما).

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشابين عزالدين حمامرة (24 عامًا)، وأمجد خليلية (25 عامًا)، برصاص قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار عليهما داخل مركبتهما في بلدة جبع جنوب جنين.

فيما استشهد الشاب يزن الجعبري (20 عامًا)، من سكان بلدة اليامون، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت عيار ناري "دمدم متفجر" تجاهه ما تسبب لتهتك في الأمعاء لديه وأجريت له عدة عمليات جراحية قبل أن يعلن عن استشهاده بعد منتصف الليل.