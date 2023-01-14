قيادي بالجهاد: قمع واعتقالات السلطة لن تنج في إطفاء جذوة المقاومة

قال القيادي في حركة الجهاد محمد علان، إن سياسة القمع والاعتقالات التي تمارسها سلطة التنسيق الأمني، ومحاولة إطفاء جذوة المقاومة في الضفة لن تجد طريقها للنجاح وان اعتقدت أنه يمكن أن تنجح مع بعض الافراد".

وأضاف علان لـ"الرسالة نت": "دماء الشهداء التي تسكب يوميا في جنين ونابلس وبقية محافظات الضفة والقدس وغزة، دليل على استمرار المقاومة في الضفة تحديدا، رغم الاغراءات والعروض التي تقدمها الأيدي المشبوهة ويدعمها الاحتلال".

وأوضح أن هذه العروض لم تنطلي على المقاومين في الضفة، "ولم نرى المقاومة بعدها تقلصت بل وجدنا ارتفاعا وتأييدا لها".

وأضاف: "التنسيق الأمني أراد أن يطفأ جذوة المقاومة بعروض وتسويات قذرة؛ لكنّه ساعد المقاومين في التفريق بين الغث والسمين.