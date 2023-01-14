11عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة، اليوم السبت، لتسجل 11 عملا مقاوما، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع 7 نقاط مواجهة.

القدس

واندلعت مواجهات في كل من الطور بمدينة القدس المحتلة، وحاجز بيت إيل في رام الله وعزون بقلقيلية.

وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في جبع، كما اندلعت مواجهات فيها وفجروا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

وشهدت يطا بالخليل علميات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، فيما اندلعت مواجهات في باب الزاوية وبيت أمر حيث تصدى الشبا للمستوطنين وألقوا الحجارة.