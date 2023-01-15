استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله

استشهد شاب فلسطيني، صباح الأحد، برصاص قوة عسكرية (إسرائيلية) بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة عوفرا القريبة من رام الله.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الشاب أصيب بجروح بالغة الخطورة، وتقوم قوات عسكرية بتقديم العلاج له.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين من قرية سلواد رشقوا الحجارة تجاه القوة (الإسرائيلية)، وخلال ذلك تقدم أحدهم يحمل سكينًا وتم تحييده بإطلاق النار تجاهه.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد حسن عبد الجليل كحلة ( ٤٥ عاماً )، إثر إصابته رصاص الاحتلال الحي في العنق.