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الاحتلال يعدم مواطنا فلسطينيا قرب رام الله

وداع الشهيد
وداع الشهيد
سبورت سبورت

الضفة- الرسالة نت

أعدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا بدم بارد؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة عوفرا القريبة من رام الله.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الشاب أصيب بجروح بالغة الخطورة، فيما أعلن عن استشهاده لاحقا.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين من قرية سلواد رشقوا الحجارة تجاه القوة (الإسرائيلية)، وخلال ذلك تقدم أحدهم يحمل سكينًا وتم تحييده بإطلاق النار تجاهه.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد حسن عبد الجليل كحلة ( ٤٥ عاماً )، إثر إصابته رصاص الاحتلال الحي في العنق.

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https://alresalah.ps/p/275788

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