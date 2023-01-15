اشتباكات مع الاحتلال في جنين واستهداف حافلة مستوطنين بالخليل

خاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة مساء الأحد، مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وأدت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال إلى تعطيل آلية عسكرية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال بعد اقتحامهم بلدة يعبد بجنين.

وفي سياق متصل، استهدف مقاومون فلسطينيون حافلة للمستوطنين في مدينة الخليل بصليات كثيفة من الرصاص، وانسحب المنفذون من مكان العملية بسلام.

وأطلق المقاومون النار صوب حافلة المستوطنين أثناء مرورها من طريق 381 قرب مفترق كرمي تسور بمحافظة الخليل، ما أسفر عن وقوع إصابات مادية بالحافلة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مكان عملية إطلاق النار بالقرب من حلحول شمال الخليل، وشرعت في عمليات تمشيط وبحث عن المنفذين.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، وسجلت 11 عملا مقاوما، من بينها عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع 7 نقاط مواجهة.

حرية نيوز