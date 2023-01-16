استقبال مهيب للمحرر أحمد بوجيرمي بجنين بعد إفراج الاحتلال عنه

حظي الأسير المحرر أحمد عبد الرحمن بوجيرمي (26 عاماً) باستقبالٍ مهيب في مخيم جنين، وذلك بعد إفراج سلطات الاحتلال عنه.

واستقبلت عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام المحرر بوجيرمي، والذي قضى 18 شهراً في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الشهيد عبد الله الحصري.

وزار المحرر بوجيرمي مقبرة شهداء مخيم جنين، ووضع إكليل الزهور على ضريح الشهيد الحصري، أحد قادة كتيبة جنين، والذي استشهد العام الماضي خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال.

وفور الإفراج عنه، قال بوجيرمي إن "الأسرى في حالة جاهزية تامة للرد على أي خطوات قد تفرضها إدارة سجون الاحتلال، تنفيذاً لتهديدات الوزير المتطرف بن غفير".

وأشار إلى أن تهديدات بن غفير للأقصى والأسرى تزيد من حالة الغليان والتوتر في السجون، مؤكداً أن الأسرى على جهوزية للرد على أي تصعيد وهجمة.

وتابع قائلاً: "الأسرى تواقون للحرية، لأنه طالت سنوات السجن كثيراً وأكثر من اللازم، والأوضاع على الساحة وداخل وخارج السجون تزيدهم غلياناً، خاصة أن وضع المخيم والضفة يؤدي لغليان في السجون".