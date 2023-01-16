الأسرى يغلقون سجن النقب رفضا لقرارات النقل

قررت الهيئة التنظيمية للأسرى في سجن النقب إغلاقه بشكل كامل، وتعليق كافة مناحي الحياة بداخله.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسرى أكدوا أنه لن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا بعودة كافة الأسرى الذين تم نقلهم مؤخرًا من السجن.

وفي السياق، ذكر نادي الأسير أن إدارة سجن "مجدو" شرعت، منذ أمس، بتنفيذ عميلة نقل بحقّ (70) أسيرًا يقبعون في قسم (8)؛ حيث نقلت (40) أسيرًا أمس، ومن المتوقع اليوم أن يتم نقل (30) أسيرًا آخرين

‏ولفت نادي الأسير إلى أنّ عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ (80) أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وخلالها نفّذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى.