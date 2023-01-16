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"هآرتس": التحدي الأول لهاليفي يتمثل في انفجار حقيقي بالضفة

ترقية هاليفي لرتبة جنرال
ترقية هاليفي لرتبة جنرال
سبورت سبورت

الضفة- الرسالة نت

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، إن إمكانية انزلاق الأوضاع إلى انفجار حقيقي في الضفة الغربية قد يشكل التحدي الأول لبداية ولاية رئيس أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي) الجديد، هرتسي هاليفي.

وبحسب الصحيفة، فإن الوضع المتفجر في الضفة منذ مارس/ آذار الماضي، ينذر بتصعيد كبير وطويل الأمد.

وأشارت إلى أن قرار رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو بمنح مفاتيح الضفة الغربية ومراقبة القطاع العربي في (إسرائيل) إلى اثنين من زعماء اليمين: سموتريتش وبن غفير، لن يساعد هاليفي على تهدئة الأوضاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن التحديات الأمنية لـ(إسرائيل) ستبلغ ذروتها في وقت لاحق من هذا العقد، وهو ما يلزمها ببناء القوة العسكرية للتعامل معها.

المصدر: القدس

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