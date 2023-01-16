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مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام شرق نابلس

الرسالة نت- الضفة المحتلة

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، عددا من رعاة الأغنام في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك، شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت رعاة أغنام في خربة طانا، وسط حماية جيش الاحتلال، وتصدى لهم الأهالي.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة، واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين.

ويصعد الاحتلال والمستوطنين من اعتداءاتهم على الرعاة والمزارعين في هذا الوقت من العام، لحرمانهم من المراعي وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الموسمية، في محاولة للتضييق عليهم وتهجيرهم من أراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح توسعه الاستيطانية.

يُذكر أن اعتداءات المستوطنين ارتفعت وتيرتها مؤخرًا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 833 اعتداءً خلال العام المنصرم 2022.

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