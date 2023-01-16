كشفت "وحدة الظل" كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الإثنين، رسالة مصورّة للجندي الإسرائيلي المعتقل لديها "إفراهام ماغنيسوم".

وأكدّت كتائب القسام في بداية الفيديو المعروض، أن هذه الرسالة، تؤكدّ فشل رئيس الأركان المغادر كوخافي ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدّعاة وموهومة.

وقالت الكتائب في تعليقها، "على خلفّه هيلفي، أن يعدّ نفسه لحمل أعباء الفشل وتوابعه.

ووجه ماغنيسيوم، رسالة مقتضبة يقول فيها، " إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين (دولة وشعب إسرائيل) من مصيرنا؟

و هيلفي رئيس الأركان الـ 23 لجيش الاحتلال، وسيباشرمهام عمله بشكل رسمي اعتبارا من اليوم بعد يوم من انتهاء ولاية كوخافي.

و"منغستو" واحد من أصل أسرى إسرائيليين تحتفظ بهما كتائب القسام منذ سنوات، هما جنديين أُسرتهما خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، وجنديين آخران أسرتهما في ظروف مجهولة.