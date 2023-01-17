اشتباكات مع الاحتلال في جنين وطوباس واعتقالات خلال اقتحام مدن الضفة

اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث أطلقوا الرصاص والعبوات الناسفة، في جنين وطوباس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت مداهمات في قباطية وسط مواجهات واشتباكات.

وأعلنت المقاومة عن تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت مستوطنات ومواقع للاحتلال في محيط جنين، الليلة الماضية.

وفي طوباس، أفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار نحو قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في حلحول شمالي المدينة، وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال صادروا مركبة محترقة.

واندلعت مواجهات في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة المحتلة طالت كلاً من: يوسف الطيطي، وأكرم أبو هشهش، وأحمد كمال أبو طعيمة، ووعد البدوي، وفراس براهمية، وأمير غطاشة، وأنس أكرم أبو هشهش، ومحمد هاني الخطيب، وجواد هديب من مخيم الفوار جنوبي الخليل.

واعتقل الاحتلال أسامة هاشم خلوف من بلدة برقين، وعمر الهاشم من قباطية جنوبي جنين، ومحمود ماهر ثلجي، ومأمون محمود حامد من بلدة سلواد.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية عن اعتقال بلال جادو من مخيم عايدة، والأسير المحرر مراد حيان طقاطقة من أم سلمونة، ومراد محمود الشيخ من مراح رباح.