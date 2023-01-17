القيادي أبو كويك: فيديو مغنستو رفع معنويات الأسرى وثقتهم بقرب تحريرهم

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو الكويك، أن الفيديو الذي نشرته كتائب القسام حول الأسير لديها إبراهم مغنستو، وهو بمثابة رسالة من حركة حماس تثبت أن قضية تحرير الأسرى الفلسطينيين على سلم الأولويات.

وأضاف أبو كويك أن "ملف تبادل الأسرى يدار بمهنية عالية، وحماس تتصف بالحكمة والعزيمة والإصرار على تحرير أسرانا البواسل"، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول أن يضع قضية الأسرى على الرف ويتناسى أسراه، الذين هم في قبضة المقاومة، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وتابع قائلاً: "الاحتلال قد مني بفشل أمني وعسكري واستخباراتي أمام المقاومة"، منوهاً إلى أن الأسرى البواسل يتمتعون بمعنويات عالية بعد نشر هذا الفيديو، وهم في أعلى درجات الثقة بمقاومتنا الباسلة وبقرب الفرج بإذن الله.

وأوضح أبو كويك أن الاحتلال لا يملك سوى الانصياع لطلبات المقاومة، إذا أراد أن يحرر مغنستو ورفاقه الجنود الإسرائيليين الذين هم في قبضة المقاومة.

وذكر أن الحالة التي ظهر عليها الأسير مغنستو تبين أن المقاومة شديدة العناية به وبزملائه وتقدم لهم، ما يلزم من الطعام والشراب والعلاج الجسدي والنفسي، مشدداً على أن هذه رسالة أخلاقية تمثل صفعة لـ"بن غفير" وغيره، الذين يتوعدون أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية بالتضيق المعيشي وسحب الإنجازات.

وعرضت كتائب القسام أمس، رسالة مصورة للجندي الصهيوني الأسير لديها "أفرها مغنستو"، مؤكدة فشل رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته كوخافي، ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته.

وقالت الكتائب إنه "على رئيس الأركان الصهيوني الجديد، أن يعد نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلفه".

وتساءل الجندي الصهيوني مغنستو في الرسالة المصورة التي بثتها كتائب القسام، عن موعد تحرك حكومة الاحتلال للإفراج عنه وعن رفاقه الجنود الأسرى.

وتابع مغنستو قائلاً: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".