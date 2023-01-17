دافوس 2023.. انقسام عالمي وأزمات جديدة، يجتمع قادة العالم والمسؤولون الحكوميون ونخبة رجال الأعمال في مؤتمر دافوس 2023، في أحد التجمعات الأكثر أهمية وتحديًا، وسط أزمة مزدوجة ضربت الاقتصاد العالمي، والتي بدأت مع وباء كورونا في عام 2020، مع استمرار العالم التعامل مع تداعياتها حتى اليوم، ثم الحرب بين أوكرانيا وروسيا عام 2022، والتي لا تزال تخنق احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي والعودة إلى ما كان عليه قبل كورونا.

من جهته ، أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريند في إيجاز صحفي هذا الأسبوع أن القمة ، التي تقام في منتجع جبال الألب السويسرية ، تنعقد هذا العام "في ظل الظروف الجيوسياسية والوضع الجغرافي الاقتصادي منذ عقود.

دافوس 2023.. انقسام عالمي وأزمات جديدة

ساهم تفشي وباء COVID-19 والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والهجوم الروسي على أوكرانيا في السنوات الأخيرة في زيادة الانقسامات الجيوسياسية وتصعيد السياسات الحمائية.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوضح مخاطر العملات الرقمية للبنوك المركزية على هامش #المنتدى_الاقتصادي_العالمي في #دافوس

#الشرق_كريبتو #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/SqBUueKqzm — Asharq Crypto الشرق كريبتو (@AsharqCrypto) January 17, 2023

هذا الوضع جعل البعض يتساءل عن مستقبل العولمة ، التي كانت في قلب فلسفة دافوس لمدة نصف قرن.

وقال مؤسس المنتدى ، كلاوس شواب ، إن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشرذم هو عدم التعاون" ، الأمر الذي يؤدي إلى تبني "سياسات أنانية قصيرة المدى" ، مستنكرًا "الحلقة المفرغة".

في دافوس 2023 هو عام تمثيل أكبر لقارات إفريقيا وآسيا في نهاية أمريكا وأوروبا ، بالإضافة إلى تمثيل ضخم للرجل العربي من قبل الدول العربية والإمارات العربية المتحدة.