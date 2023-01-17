قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات في الخليل عقب استشهاد أبو دية

نفذت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في محافظة الخليل عقب استشهاد الفلسطيني حمدي أبو دية (40 عاماً)، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال الخليل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة الجلدة وسط مدينة الخليل، وأطلقت وابلاً من القنابل الغازية تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل من دوار التحرير، وذلك بعد ساعات من الاعتقالات التي شنتها في المدينة والتي طالت عدداً من الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، كلاً من يوسف الطيطي وأكرم أبو هشهش وأحمد أبوطعيمة ووعد البدوي وفراس براهمية وأمير غطاشة، وأنس أبو هشهش ومحمد الخطيب وجواد هديب من مخيم الفوار جنوب الخليل.

واستشهد الشاب أبو دية متأثراً بجراح خطيرة أصيبها بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المصاب قرب حلحول، قبل أن يُعلن عن استشهاده فيما بعد، بينما اندلعت مواجهات في وقت سابق شمال الخليل، وصادر جنود الاحتلال مركبة محترقة.