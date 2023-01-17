تضرر مركبات مستوطنين في رام الله والخليل ومواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

تمكن الشباب الثائر من استهداف مركبات للمستوطنين مساء اليوم الثلاثاء في مدينتي رام والخليل.

ورشق الشبان مركبات مستوطنين بالحجارة قرب بلدة سِنجل شمال رام الله، ما أدى لوقوع أضرار فيها.

كما تضررت حافلة مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وشهدت المنطقة الشمالية من مدينة الخليل اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها عدد من المواطنين.

واندلعت المواجهات بعد استشهاد الشاب حمدي شاكر أبو دية في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة حلحول.

وفي جنين ألقى إلقاء قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

واندلعت المحتلة مساء اليوم مواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس مع قوات الاحتلال التي فشلت في هدم كراج لأحد سكان البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال جبل المكبر بأعداد كبيرة لهدم منشأة تجارية تعود لاحد المواطنين، لكن الشباب الثائر سكبوا الزيت في الشوارع مما أعاق وصول سيارات وآليات الاحتلال لموقع المنشأة.

وبعد عدة محاولات باءت بالفشل استنفر جنود الاحتلال في البلدة، واعتدوا على السكان حيث اندلعت مواجهات تخللها إطلاق قنابل غاز وصوت ورصاص معدني صوب المواطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 31 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال ال24 ساعة الماضية، أبرزها 10 عمليات إطلاق نار، وإحراق مواقع عسكرية للاحتلال، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

ففي جنين، أطلق مقاومون النار وألقوا عبوات ناسفة، صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب غرب المدينة.

واستهدف المقاومون بالرصاص وعبوة ناسفة حاجز الجلمة العسكري، وأطلقوا النار تجاه مستوطنتي "شاكيد" و"ميراف"، وصوب قوات الاحتلال عند حاجز برطعة ودوار فرعون.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حلحول وقرب مخيم الفوار في الخليل، وحطم الشبان الثائر مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي الفلسطينيين في المدينة.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها بلدة طمون في طوباس.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة صوب موقع عسكري للاحتلال قرب قلقيلية، ما أدى لإحراقه واشتعال النيران فيه.

واندلعت مواجهات في 13 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وطوباس وسلفيت وطولكرم وقلقيلية وأريحا والخليل وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال عام 2022، رصد مركز معلومات فلسطين معطى، مقتل (31) إسرائيليا أغلبهم من الجنود وأصيب أكثر من (525) آخرين، جراء تنفيذ أكثر من (12188) عملا مقاوماً، منها (848) عملية إطلاق نار، و (37) عملية طعن أو محاولة طعن، و (18) عملية دهس أو محاولة دهس إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.