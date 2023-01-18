حزب أردني: منع السفير الأردني يستوجب وقفا كاملا للاتفاقات

قالت د. عبلة أبو عبلة رئيس حزب "الشعب الأردني الديمقراطي -حشد"، إن منع الاحتلال للسفير الأردني في "تل أبيب" غسان المجالي لزيارة الأقصى، "رسالة سياسية إرهابية عنيفة، تحمل في طياتها مخاطر كبرى على الأقصى".

وأكدّت أبو عبلة لـ"الرسالة نت" أن هذه الخطوة تحتاج رد أكبر من مجرد استدعاء السفير (الإسرائيلي) في عمان، بل يحتاج "لرد تجاه وقف الاتفاقات والتطبيع بكل أشكاله".

وأوضحت أن رسالة الاحتلال وتحديدا ما يسمى بوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، تتمثل بـ"المضي قدما في سياسات الاعتداء على الأقصى، دون أن يثنيهم اتفاقية أو حتى وصاية هاشمية".

ونبهت إلى أنّ ما ينوي الاحتلال فعله "أكبر من مجرد منع، فهو لا يحترم اتفاقية ولا معاهدة ولا حرمة أماكن مقدسة، وهذا اجراء سياسي تهديدي يمسّ الأردن بشكل مباشر".

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير (الإسرائيلي) في عمّان إيتان سوركيس وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، على منع شرطة الاحتلال السفير الأردني في (تل أبيب) غسان المجالي من دخول المسجد الأقصى، قبل أن يتمكن من دخوله بعد ساعات.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، "تم إبلاغ السفير (الإسرائيلي) رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى".

واشترطت قوات الاحتلال على السفير حصوله على إذن مسبق للقيام بالزيارة، وعلمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن السفير الأردني احتج على هذا الإجراء، ورفض الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال حصوله على إذن من السلطات الإسرائيلية باعتبارها قوة احتلال.

وتشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية بين الحين والآخر توترات على خلفية محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى والمساس بمكانة الأردن كراع للأوقاف الإسلامية.