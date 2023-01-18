بكيرات: الاحتلال يسعى لخلق هجرة داخلية للمقدسيين

حذّر مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، اليوم الأربعاء، من مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الداخلية بمدينة القدس، بفعل إجراءاته التضييقية عليهم.

وقال بكيرات في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال تحاول خلق هجرة داخلية لأهالي المدينة الفلسطينيين، من موظفين وحراس ومواطنين عاديين.

وأشار إلى محاولاتها الحثيثة لتجفيف الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي في المسجد الأقصى، ويتمثل ذلك بكمية قرارات الإبعاد التي تصدر يوميًا ضد المقدسيين، وحملات الاعتقال بحق حراس المسجد، والتضييق عليهم.

وأضاف أنها تستهدف التضييق على دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على شؤون المسجد الأقصى، وتسعى لعرقلة الوصاية الهاشمية وإلغاءها بالمدينة المقدسة.

وأوضح بكيرات أن هذه الخطوات "تأتي استجابةً لما نادت به الجماعات اليهودية المتطرفة منذ عام 2010، بإلغاء الدور الأردني في القدس".

واستنادا إلى بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد السكان الفلسطينيين بمحافظة القدس في نهاية عام 2021، حوالي 477 ألف نسمة.