توقعات بإعلان الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة اليوم

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بنيامين نتنياهو، قبيل حلول منتصف الليل، نجاحه بتشكيل حكومته السادسة.

وبحسب موقع "واي نت" (الإسرائيلي)، فإن نتنياهو سيبلغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بذلك، ومن ثم سيكون أمامه أسبوع من أجل انتهاء كامل الترتيبات التي ستفضي لأداء اليمين الدستوري.

وتضم الحكومة الجديدة 4 كتل حزبية وهي "الليكود، الصهيونية الدينية، يهدوت هتوراة، شاس" وهي أحزاب يمينية شكّلت سابقًا ما عرف بـ "بلوك اليمين" بعد رفضها الانخراط في أي حكومة يسارية أو وسط.

واستغرقت المفاوضات مع أحزاب اليمين وقتًا قياسيًّا، وذلك على الرغم من الاتفاق على الأيديولوجيا والخطوط العريضة لهذه الحكومة، إلا أن طمع بقية الأحزاب بالحصول على المزيد من الحقائب أطال من مهمة المفاوضات.

ولم يصدر تعليق من "نتنياهو" أو حزبه "الليكود" عن هذه المعلومات.

ووفقًا للتوافقات فسيتم استحداث منصب وزير في وزارة الجيش (الإسرائيلي) والذي سيعيّن من طرف حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسليئيل سموتريتش، والذي مُنح صلاحيات واسعة اقتطعت من صلاحيات وزير الجيش، وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضفة الغربية وما تُسمى "الإدارة المدنية".

كما مُنح زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة في إطار منصبه وزيرًا للأمن القومي، وهي حقيبة غُيّر مسماها عن المسمى السابق "وزير الأمن الداخلي" لتشمل صلاحيات واسعة في الضفة الغربية أيضًا، والتدخل في القوى البشرية في الشرطة، وتوزيع القوات والصلاحيات.

يُشار إلى أنه يُمكن للرئيس (الإسرائيلي) أن يمنح "نتنياهو" مهلة إضافية مدّتها 4 أيام، ولكن في حال فشل "نتنياهو" فيمكن له أن يكلف نائبًا آخر بتشكيل الحكومة خلال 28 يومًا.