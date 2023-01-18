29 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 29 عملا مقاوما، من بينها 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وإعطاب 3 آليات عسكرية، إلى جانب حرق زجاجة حارقة.

كما سجلت عمليتي تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم، واندلاع المواجهات في 11 نقطة.

واندلعت مواجهات في كل من حي الطور وجبل المكبر وبيت دقو في مدينة القدس ونابلس، ومخيم الدهيشة والخضر في بيت لحم.

واستهدف مقاومون الاحتلال بالرصاص عند حاجز الجلمة في جنين، ومخيم بلاطة وشارع عمان والمنطقة الشرقية في نابلس، وبيت أمر في الخليل.

كما ألقى الشبات الحجارة وتصدوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم في كل من سنجل في رام الله، وبيت أمر في الخليل.

واستهدف المقاومون جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة في جنين ونابلس، فيما أعطبوا 3 جيبات عسكرية في نابلس.