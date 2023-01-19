الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 9 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وفيما يلي أسماء بعض المعتقلين:

١. مالك استيتي- مخيم جنين

٢. حسن الزغل- مخيم جنين

٣. أوس أبو زينة- مخيم جنين

٤. هاني أبو زينة- مخيم جنين

٥. الصحفي عبد المحسن شلالدة- سعير شرقي الخليل

٦. أمين الصليبي- بيت أمر شمالي الخليل

٧. وجدي سامر البدن- تقوع شرقي بيت لحم

٨. صدام سعيد شواهين- طمون قرب طوباس

٩. المحرر عزمي بني عودة- طمون