خريشة: إجرام الاحتلال سيزيد قوة شعبنا في مواجهته واحتضان المقاومة بالضفة

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على أن إجرام الاحتلال سيزيد شعبنا قوة في مواجهته للاحتلال (الإسرائيلي).

وقال خريشة إن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وحاضنتها الشعبية تزداد وتشكل دفئا للمقاومين.

ودعا إلى ضرورة وجود غطاء ومظلة سياسية للمقاومة في الضفة المحتلة، مشيرًا إلى "وجود عدم رغبة من السلطة بالانضمام إلى شعبنا في مواجهة الاحتلال".

وعدّ التغول الصهيوني عملية ممنهجة للقضاء على المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى ارتقاء شهداء بشكل يومي في الضفة.

وأضاف: "الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية لارتكاب المزيد من الإجرام بحق أبناء شعبنا وتدنيس المقدسات".

واستشهد، فجر اليوم، الأسير المحرر أدهم باسم جبارين (26 عاما) وهو أحد قادة (كتيبة جنين)، والمدرس جواد فريد بواقنة (58 عاما)، خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.

وزفت حركة (حماس) شهيدي مخيم جنين، وأشادت بتصدي مجاهدي القسّام والمقاومين الأبطال لعدوان الاحتلال الفاشي على المخيم.

وقالت في بيان لها: "إننا إذ نتقدم بالتعزية من ذوي الشهيدين وأهلنا في مخيم جنين الصامد المرابط؛ لنشيد بتصدي مجاهدي كتائب القسّام والمقاومين الأبطال من مختلف الفصائل لعدوان الاحتلال الفاشي الغاشم على جنين ونابلس وكل مدننا بالضفة الغربية المحتلة".

وأكدت على أن "هذا العدوان سيزيد إصرار شعبنا على المقاومة والدفاع عن نفسه وحقوقه ومقدساته، ولن يرهب أبطالنا الذين تعاهدوا على فداء المسجد الأقصى المبارك بأرواحهم، ولينتظر الاحتلال ومستوطنيه ما يسوء وجوههم ويقضّ مضاجعم حتى زوالهم عن أرضنا ومقدساتنا".

حرية نيوز