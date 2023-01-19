أهالي مخيم جنين يشيّعون الشهيدين جبارين وبواقنة

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس الشهيدين، القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين والشهيد المدرس جواد بواقتة اللذان ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي إلى منزلي ذوي الشهيدين في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، وأداء صلاة الجنازة على الشهيدين في مسجد المخيم، قبل أن يوارى جثمانيهما الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد الأسير المحرر أدهم جبارين وهو أحد قادة "كتيبة جنين"، والمدرس جواد بواقنة، خلال عدوان الاحتلال على جنين صباحا. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالمدينة عن إضراب شامل حدادا على روح الشهيدين.