الاحتلال يستولي على 120 شتلة جنوب الخليل

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الجويا شرق يطا، واستولت على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة، كانت مُجهّزة من المواطنين لزراعتها في أراضيهم المهددة بالاستيطان في تلك المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال حاول الاستيلاء على ما يقرب من 400 شتلة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، وتمكنوا من الاحتفاظ بالجزء الأكبر من تلك الاشتال.

ويأتي هذا الاعتداء تزامنًا مع الفعالية الوطنية لزراعة الأشجار المنوي تنفيذها يوم غد الجمعة، في تلك المنطقة المهددة بالمصادرة لصالح التوسع الاستيطاني.

ويعيش الفلسطينيون في مسافر يطا واقعًا صعبًا؛ فإلى جانب حرمانهم أبسط مقومات الحياة، يحاول جيش الاحتلال ومستوطنوه اجتثاثهم من أراضيهم ومحو وجودهم.

يُذكر أن اعتداءات المستوطنين ارتفعت وتيرتها مؤخرًا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 833 اعتداءً خلال العام المنصرم 2022، تراوحت بين الاعتداء وإلحاق الضرر، بالممتلكات وإلقاء الحجارة.