أهم الأحداث الرئيسية التي واجهها سوق العملات الرقمية 2022

قد كان عام 2022 عام غير متوقع بالنسبة لصناعة العملات المشفرة التي خسرت ما يقرب نحو 614% من قيمتها السوقية الاجمالية، وذلك في ظل الخلفية المعقدة للتشديد النقدي العالمي والوباء وانهار LUNA وافلاس بورصة FTX والمؤسسات الشهيرة الأخرى، تسببت العديد من الأحداث في انخفاض قيمة سوق التشفير، وتراجعت قيمة البيتكوين بشكل كبير إلى أقل من 15000 دولار.

بالإضافة إلى هذا الانهيار، هناك أيضًا بعض التفاؤل في عام 2022 حيث أكملت عملة الإثيريوم اندماجها هذا العام وتحولت بنجاح من PoW إلى PoS لتأسيس أساس للتوسع اللاحق، يوفر تنظيم الصناعة الناجم عن الإفلاس موطئ قدم جديد لتطوير الامتثال الصناعي وحماية المستهلك، سنراجع أهم الأحداث الرئيسية في صناعة التشفير في عام 2022.



رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات



على الرغم من تكرار حدوث العديد من الانهيارات في سوق التشفير خلال عام 2022 نتيجة لأسباب مباشرة مثل إفلاس Terra و FTX و Three Arrows Capital، إلا أن هناك أسباب أخري أثرت بشكل قوي على العملات التي تمثلت في تشديد السياسة النقدية العالمية، فقد واصل البنك الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ سياسة التشديد النقدي خلال 2022، وزاد من معدل زيادة الفائدة بنحو 400 نقطة أساس، بعدما وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام 1980، ووصل سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، الأمر الذي أثر على العملات المشفرة على اعتبار أنها من أصول المخاطرة.

قال وزير المالية الأمريكي الأسبق "لورنس سمرز" إنه نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، فقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة إلى 6% أو أعلى.

إفلاس بورصة FTX ((FTT

في 4 نوفمبر أظهر موقع CoinDesk وثيقة عن الميزانية العمومية لشركة Alameda تحت قيادة "سام بنكيمان فرايد" مؤسس بورصة FTX، وكانت الميزانية تنطوي على مخاطر كبيرة وأن حجم المعاملات ذات الصلة مع بورصة FTX كان ضخمًا، تمتلك شركة Alameda أصولاً بقيمة 14.6 مليار دولار معظمها عبارة عن الرمز المميز FTT للمنصة، وبمجرد إفلاس Alameda ستتأثر عمليات رأس مال البورصة.

في 6 نوفمبر غرد مؤسس بورصة بينانس بخروج بينانس من حقوق ملكية FTX في العام الماضي، وتلقت بينانس ما يقرب من 2.1 مليار دولار نقدًا من عملات BUSD و FTT، وقررت البورصة تصفية FTT بسبب الاكتشافات الأخيرة، وفي 7 نوفمبر بدأت بينانس في بيع FTT مما أثار سلسلة من ردود الفعل في السوق، تم تحويل أكثر من مليار دولار من الأموال من بورصة FTX و Alameda.

في 8 نوفمبر غردت "سام بنكمان فرايد" لطمأنة السوق والمستخدمين مدعيًا أن لديه القدرة على تغطية جميع أصول المستخدمين، لكن كان العديد من العملاء لا يزالون يقومون بتحويل الأموال، واستنفدت العملات المستقرة على FTX بسرعة، مما جعل البورصة تعلق عمليات السحب بسرعة عندما واجهت عمليات سحب مفاجئة، لقد انفجر الذعر بين المستثمرين وانخفضت الرموز المرتبطة بـ FTT بشكل حاد.

في 9 نوفمبر أعلنت بينانس أنها ستستحوذ على FTX بالكامل، ولكن فشلت عملية الاستحواذ بسبب انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، والذي أكد أيضًا على أزمة السيولة في FTX، في النهاية، وصلت ثغرة حقوق الملكية لإفلاس FTX إلى مليارات الدولارات مما أثر على ملايين المستخدمين، وتم القبض على "سام بنكيمان فرايد" من قبل شرطة جزر البهاما وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.



انهيار USTC وإفلاس Terra



قبل مايو 2022 كانت Terra لا تزال واحدة من العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الأكبر في العالم، وارتفع سعر الرمز LUNA ما يقرب من ألف مرة في غضون عامين بقيمة سوقية تزيد عن 41 مليار دولار، انخفض مشروع تيرا في أقل من أسبوع وانخفضت LUNA من ما يقرب من 100 دولار إلى 0.000001 دولار، مما أدى إلى فقد عدد لا يحصى من الناس أموالهم.

أنشأت شبكة Terra عملة مستقرة مربوطة بالنظام النقدي USTC والتي اعتمدت على آلية خوارزمية لتتماشى مع الدولار الأمريكي، يسمح النظام للمستخدمين بسك رموز USTC الجديدة عن طريق حرق كمية مكافئة من رموز LUNA أو استبدال رموز LUNA الجديدة باستخدام USTC.

قدمت المنصة امكانية الإقراض بنسبة 20% من دخل USTC، مما جعل USTC جذابة للغاية في ظل خلفية السوق الحالية، ومع تدفق المشاركين في السوق إلى USTC بشكل مستمر زاد حرق LUNA وارتفع سعره.

قبل ثلاثة أسابيع من الانهيار باعت شركة Terra Development Company بشكل غير مسؤول أكثر من 450 مليون دولار من USTC في السوق، في 7 مايو 2022 انهارت USTC بسبب عمليات بيع ضخمة من قبل الحيتان.

في 9 مايو 2022 فقدت USTC ربطها مرة أخرى، مما أدى إلى قيام حاملوها باستبدال الرموز المميزة الخاصة بهم مع LUNA وبالتالي زيادة المعروض من LUNA وخفض قيمة الرمز المميز، مما أدي إلى المزيد من عمليات الاسترداد من قبل حاملي USTC، مما أدى في النهاية إلى الانهيار.

أدى تراجع LUNA حتى إلى تراجع سوق التشفير بالكامل، خسر سوق التشفير أكثر من 600 مليار دولار في 6 أيام، كما شهدت العديد من المؤسسات مثل Three Arrows Capital و Celsius ردود فعل متسلسلة مختلفة وأفلست واحدة تلو الأخرى، تمت مقارنة أزمة العملة المشفرة الناجمة عن انهيار LUNA في وقت لاحق بالأزمة المالية لعام 2008 الناجمة عن انهيار بنك ليمان.

بينما كان انهيار شبكة Terra هو الأول من العام، تسبب حدث FTX في حدوث نوع جديد من الأزمة لسوق التشفير، مما لا يثير الدهشة أن وقوع كارثتين كبيرتين في عام واحد لم يكن جيدًا لصحة صناعة التشفير.



عملة دمج عملة الإثيريوم



2022 هو عام الصعوبات التي واجهت سوق تداول العملات الرقمية على الرغم من حدوث الأشياء السلبية بشكل متكرر جلب الإثيريوم الأمل إلى مجال التشفير.

أدى الدمج إلى تحويل نظام التحقق في شبكة الإثيريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة، أضافت عملية الدمج مستوى جديدًا من الاستقرار إلى الإثيريوم وعملة Ether الرقمية الخاصة بها، كما ورد أن إثبات الحصة له تأثير بيئي أقل بكثير من إثبات العمل، من المقرر أن توفر هذه الخطوة أمانًا إضافيًا للمستثمرين الكبار.

لم يؤثر الدمج على سعر رمز ETH نفسه فحسب، بل عزز أيضًا سعر الرموز المميزة لمشروع النظام البيئي وتسريع إصدار الرموز المميزة لمشروع Layer 2، أصبح ETC بديلاً لعمال المناجم PoW.



اتجاهات سوق التشفير المتوقعة خلال 2023



عندما يتعلق الأمر بالعام الجديد من المتوقع أن تلعب العديد من الاتجاهات دورًا في كيفية أداء العملات المشفرة، أخبر أحد الخبراء أن المخاوف المستمرة بشأن رفاهية الاقتصاد العالمي بما في ذلك المخاوف بشأن الركود الذي يلوح في الأفق ستلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تفاعل الشركات الكبيرة مع فرص البلوكشين، ويعتقد أننا سنشهد استثمارات أكثر جدية واستثمارات أكثر استهدافًا لحل مشاكل العالم الحقيقي، ومن المتوقع أننا سنري مزيدًا من الوضوح عندما يتعلق الأمر بالتنظيم في القطاع.

يري الخبراء أن عام 2023 سيكون أفضل من عام 2022 بالنسبة للبيتكوين، ولكننا لن نستعيد أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن من المرجح أن نشهد سوقًا أكثر صحة بكثير من العام الماضي.