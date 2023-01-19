دعت نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان حق الفلسطينيين في التعليم.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها على "تويتر"، اليوم الخميس، تعقيبا على رد محكمة الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، التماسا لوقف هدم مدرسة "خشم الكرم الأساسية" في البادية البدوية شرق يطا جنوب الخليل، ومنحها مهلة 10 أيام لتنفيذ الهدم.

وأشارت هاستينغز إلى أن "المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت بهدم مدرسة خشم الكرم في محافظة الخليل، التي بنيت بتمويل من المانحين"، لافتة إلى أن "قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 28 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأوضحت أن المدرسة تخدم 47 طفلا الذين سيتأثرون نتيجة هدم مدرستهم.

وألغت محكمة الاحتلال الأمر الاحترازي القاضي بوقف عملية هدم مدرسة خشم الكرم الأساسية المختلطة بمنطقة خشم الكرم في البادية البدوية، وردت الالتماس المقدم لهذا الغرض، ومنحت الاحتلال عشرة أيام لتنفيذ عملية الهدم.

ووفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم التي حصلت عليها "وكالة سند للأنباء" فإن جيش الاحتلال سلّم إخطارات بالهدم ووقف العمل في تسعة مدارس بالضفة الغربية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وفي العام الماضي، سلّم الاحتلال 10 إخطارات بالهدم ووقف البناء لمدارس فلسطينية في الضفة، بينهم اثنين في مسافر يطا.