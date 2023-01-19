16 عملا مقاوما بالضفة في 24 ساعة

نفذ فلسطينيون 16 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بحسب رصد محلي.

وذكر مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" في تقرير، أن فلسطينيين تمكنوا من تنفيذ عمليتي إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وعملية تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، فيما اندلعت 7 نقاط مواجهة.

ورصد المركز اندلاع مواجهات في كل من مخيم شعفاط وسلوان في القدس وطمون في طوباس، ومخيم جنين، وسبسطية وبرقة في نابلس، وبيت أمر في الخليل.

واستهدف مقاومون جنود الاحتلال بالرصاص في مخيم جنين، وحاجز بيت فوريك في نابلس، وفجروا عبوات ناسفة على حاجز قلنديا في القدس، ومخيم جنين، وحاجز الجلمة، ما أدى لإصابة جنديين إسرائيليين.

وجاء في التقرير أن شبانا فلسطينيين أعطبوا آليات عسكرية في جنين وقرب مستوطنة يتسهار، حيث تصدوا للمستوطنين، كما ألقوا زجاجات حارقة في عزون بقلقيلية.

وفجر اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، أن مقاتليهم تصدوا لاقتحام مخيم جنين، بالرصاص والعبوات المتفجرة، واعترف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين.