حماس: ما يحدث في القدس لعبٌ في النار

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاحتلال يصعّد من هجماته على المقدسات الإسلامية في القدس، وإننا أمام هجمة غير مسبوقة على المسجد الأقصى.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية: “أن اقتحام منطقة باب العامود خطوة خطيرة، وأن ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى لعب بالنار".

ودعا إلى استمرار الحشد والرباط بالمسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال”.

وشدد على أن الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة تصعد من اعتداءاتها على القدس والأقصى، داعيًا لتحرك عربي ودولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى

وذكر قاسم: “سلوك حكومة الاحتلال في القدس والأقصى يؤكد استهتارها بكل المواقف الصادرة من دول المنطقة والعالم التي ترفض سياستها العنصرية، وإن استمرار الحرب على المسجد الأقصى يعني أن الاحتلال يتصرف بمنطق البلطجة ولا يلتفت للقانون والقرارات الدولية”.

واعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم على الفلسطينيين قرب باب العامود بمدينة القدس بالتزامن مع تجمع المستوطنين حيث أدوا طقوسا تلمودية ورددوا شعارات استفزازية بحماية مشددة.