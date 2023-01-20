بين المعتقلين قيادي في حماس..مصاب و5 معتقلين باقتحام الاحتلال الضفة

أصيب شاب واعتقل خمسة مواطنين، أحدهم قيادي في حركة حماس، وسلبت مركبته -فجر الجمعة والليلة الماضية- خلال حملة دهم نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون.

وأفادت مصادر محلية أن شابا (20 عاما) أصيب بالرصاص الحي في صدره، خلال المواجهات التي اندلعت وسط المخيم عقب اقتحامه من قبل الاحتلال، وقد وصفت حالته بالمستقرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم نصر الزبيدي من مخيم الجلزون.

ففي جنين، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس عبد الباسط الحاج، وسلبت مركبته بعد نحو شهرين من الإفراج عنه، بعدما أمضى 21 شهراً في الاعتقال الإداري.

والقيادي الحاج أسير سابق، قضى نحو 20 عاماً في الأسر، أمضى معظمها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

ويعاني الحاج من مشاكل صحية أبرزها آلام في ظهره "ديسك" وذبحة صدرية سببها الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال، وزادت ظروف السجن القاسية من معاناته، حيث إنه لا يمضي سوى أوقات قصيرة خارج السجن وما تلبث سلطات الاحتلال أن تعيد اعتقاله.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عقابا، وسلمت ثلاثة آخرين بلاغات لتسليم أنفسهم.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت صهيب محمد أبو عرة (28 عاما)، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وسلمت بلاغات لسيف عدنان الشاويش، وخالد محمد أبو عرة، وخالد محمد أبو حمد؛ لتسليم أنفسهم للمخابرات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب أمير عارف جابر (18 عاما) من منزله في حارة جابر بالبلدة القديمة.

وفي القدس المحتلة، منعت قوات الاحتلال -فجرًا- الشبان دون الأربعين عاماً من دخول المسجد الأقصى، ما اضطرهم لأداء صلاة الفجر قرب باب الأسباط.

والليلة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منذر حمادة بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر، واقتادته إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، ومنعته من التواصل مع المحامي.

والمعتقل حمادة هو زوج الأسيرة المقدسية فدوى حمادة، المحكومة عشرة أعوام في معتقلات الاحتلال، ولديهما خمسة أطفال.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون، فجرًا، منزلا ومركبة في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا بالحجارة منزل المواطن عايش إبراهيم عبيات ومركبة نجله، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهما .

وأمس الخميس، واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته؛ فقد ارتقى 3 شهداء في قباطية بجنين ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام