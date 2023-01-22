تعرف على موعد وفضل شهر رجب 1444 هـ، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، موعد شهر رجب للعام 1444 هـ، بعد رؤية الهلال.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد عن موعد شهر رجب للعام 1444 هـ، وتحقق الرؤية لديها وثبوت رؤية هلالِ شهر رجب لعام 1444 هـ.

روابط ذات صلة: رمضان 2023.. تعرف على فوائد الكركديه وطريقة تحضيره

هلال شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن رؤية هلال شهر رجب للعام 1444 هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة للعام 1444 هـ.

الموافق 22 من يناير لعام 2023م، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وعلى ذلك أكدت الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين 23 يناير 2023م، هو أول أيام شهر رجب لعام 1444هـ.

فضل شهر رجب

وعن فضل شهر رجب، حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، بعض الفوائد منها:

هو الشهر السابع في التقويم الهجري، وأحد الأشهر الحُرُم التي عظّمَ الحقُّ سبحانه حُرْمَةَ ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيّام.

يسمى شهر رجب "الأصم والفرد"، لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، حيث جاءت متواليات وجاء هو منفردًا، كما يسمى برجب مُضَر؛ لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه.

يتميَّزُ شهر رجب عن باقي الشهور بحدوث معجزة الإسراء والمعراج يوم السابع والعشرين منه على المشهور.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم موعد شهر رجب وفضل شهر رجب من موقع "الرسالة نت".

روابط ذات صلة: تعرف على فوائد قمر الدين في رمضان 2023