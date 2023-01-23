الاحتلال ينوي “غرس الأشجار” في النقب من جديد

أعلن ما يسمى صندوق أراضي (إسرائيل) الأحد اعتزامه غرس الأشجار في أراضي النقب من جديد.

ومن المتوقع أن تتم عمليات الغرس يوم الأحد المقبل، وهذا هو القرار الأول الذي اتخذته مديرة الصندوق يفعات لوسكي التي تسلمت منصبها مؤخرًا.

وكانت زراعة الأشجار في المنطقة في العام الماضي، تسببت في احتجاجات من المواطنين الفلسطينيين البدو، وتوقفت عملية الغرس مؤقتًا بسبب الاشتباكات والمواجهات في المنطقة.

ويستخدم الاحتلال سياسة زراعة الأشجار في النقب ليلتهم ما تبقى من أراضي الفلسطينيين، لكنه يواجه بصمود الأهالي الذين يقفون سدا منيعا في وجه مخططاته الاستيطانية.