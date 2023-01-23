نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة

هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في تغريدة له على "تويتر" إن حكومته هدمت قرابة 30 مبنى فلسطينيا في تلك المناطق منذ بداية العام 2023.

وهدد قائلاً: "لقد انتهى زمن البناء العشوائي الفلسطيني في الضفة وفرض الوقائع على الأرض".

في حين تأتي التغريدة بعد مشادات كلامية دارت بينه وبين وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" في جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس الأحد، وذلك على خلفية إخلاء بؤرة استيطانية جرى تشييدها حديثاً قرب رام الله.

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: إن اجتماع رؤساء الائتلاف، الذي عقد أمس، أكد على ضرورة قيام الإدارة المدنية بتشديد فرض القانون على الفلسطينيين، إثر الوثيقة التي قدمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في اجتماع الحكومة.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على تشكيل فريق لمعالجة قضية القرية البدوية في الخان الأحمر.

ومن المتوقع أن يضم الفريق الوزراء: ياريف ليفين، وبن غفير، ويواف غلانط، وبتسلئيل سموطريتش.

كما تم الاتفاق على تنظيم الصلاحيات بين وزير الأمن والوزير الثاني في الوزارة، سموطريتش.

وقالت مصادر في الليكود: "إن على غالانط احترام اتفاقيات الائتلاف مع سموطريتش".