الكحلوت للرسالة: مشاريع توسعة الطرق بغزة تم تعويض أصحابها بشكل كامل

قال د. أنور الكحلوت رئيس اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، إن مشاريع توسعة الطرق التي نفذت في القطاع، تم تعويض أصحابها بشكل كامل، بما يناظر حجم الضرر الناتج عن التوسعة.

واستشهد الكحلوت في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، بمشروع توسعة طرق حصل شمال قطاع غزة، جرى فيه تعويض أصحابه بشكل كامل ولم يشتك أحد من المواطنين.

وبيّن أنه تم خلال المشروع في مخيم جباليا جرى فتح شارع يقع بين المخيم والمشروع في الاتجاه الشرقي والغربي بالقرب من مدرسة الفاخورة، وتم فيه تعويض المواطنين بشكل كامل بالمثل، سواء تعويضات مالية أو الإسكان، والجميع حصل على حقهم بشكل كامل دون اعتراض منهم.

وأوضح أن الشارع حيوي ويخدم المنطقة التي تصل بين المشروع والمخيم من الجهة الغربية، وتم تعويض المواطنين بشكل مكافئ لما جرى هدمه، سواء بإصلاح البيت أو منحهم شقق أو أراضي بما يكافئ المنزل نفسه.

وأكدّ الكحلوت أن اللجان الشعبية تعمل على متابعة مشروع توسعة شارع البحر غرب غزة، من خلال اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ، وتقف على تفاصيل التعويضات التي تكافئ حجم الضرر الناتج عن توسعة الشارع.

وشددّ الكحلوت على ضرورة تعويض العوائل، كما دأبت عليه العادة في قطاع غزة، بمشاريع توسعة الشوارع التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.